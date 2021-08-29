YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri Basketbol, Somali asıllı İsveçli oyuncu Farhiya Abdi'yi transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, Somali asıllı İsveçli oyuncu Farhiya Abdi'yi transfer etti

29.08.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol, Somali asıllı İsveçli oyuncu Farhiya Abdi'yi transfer etti

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Somali asıllı İsveçli oyuncu Farhiya Abdi ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İsveç Milli Takımı oyuncusu Farhiya Abdi ile anlaşma imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ahmet Bozbey, "Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme maçlarında Bellona Kayseri Basketbol ismini en iyi şekilde temsil etmek için yönetimimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor. Son olarak, ülkemizde daha önce Galatasaray ve BOTAŞ formalarını da giymiş, İsveç Milli Takımı oyuncusu Farhiya Abdi'yi kadromuza kattık. Geçen yıl İspanya'nın CDB Clarinos takımında oynayan, 28 yaşında 1,88 metre boyundaki tecrübeli sporcu ile önemli bir eksikliğimizi gidermiş olduk. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladıTaksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendiKayseri'de apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:57
Öğle
12:44
İkindi
16:25
Akşam
19:21
Yatsı
20:42

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazar

Atalay Eczane
Melikgazi
Esen Eczane
Kocasinan
Genç Eczane
Kocasinan
İrfan Eczane
Kocasinan
Reyhan Eczane
Melikgazi
Başak Aksoy Eczane
Talas
Ege Eczane
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.