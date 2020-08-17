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Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon hazırlıklarına başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.08.2020 21:37 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon hazırlıklarına başladı

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana, yerli sporcular ve altyapıdan bazı oyuncular katıldı.

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, antrenman öncesi basın mensuplarına, bu sene çok anlamlı ve doğru bir takım olduklarını düşündüklerini söyledi.

Bunun için doğru bir strateji izlediklerini anlatan Avcı, "Türk oyuncularımızı, bütün kariyerlerini özellikle Kayseri'de yapan ve buradaki başarıdan sonra büyük takımlara giderek A Milli Takım sporcusu olmuş, Kayseri'ye çok şey borçlu oyuncuları toplayalım demiştik. Bunu başardık. Bu isimler Esra Ural Topuz, Melis Gülcan ve Ayşegül Günay Aladağ. Bunlar bizim için çok önemli bir üçlü. Çünkü bu salonda çok büyük anıları var. Bu kulübün onlarda çok büyük emeği var. Olgunluk çağına girdiler. Üçünden çok şey bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Avcı, yabancı transferinde de daha önce hiç Avrupa'da oynamamış, yetenekli, ileride Avrupa basketbolunda adlarından çok söz edileceğine inandıkları 3 genç oyuncuyu aldıklarını vurguladı.

Ligi ilk 8 arasında tamamlayıp play-off oynamak istediklerini kaydeden Avcı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki rakipleri hakkında da açıklamada bulundu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2020-2021 normal sezon A Grubu'nda Atomeromu KSC Szekszard (Macaristan), Uni Gyor (Macaristan) ve BC Prometey (Ukrayna) ile mücadele edeceklerini anımsatan Avcı, "Kuralar çekildi. İki tane Macar, bir Ukrayna takımı çıktı. Daha araştırmamızı yapmadık ama bir Macar takımının çok iyi olduğunu biliyorum. Ukrayna ekibinin, grubun zayıf takımı olacağını düşünüyorum ama daha araştırmadık." diye konuştu.

Avcı, genç bir oyuncuyu daha transfer edeceklerini dile getirdi.

- Melis: "Sezona güzel bir şekilde başlasak çok sevineceğim"

Yeni transferlerden Melis Gülcan, Türk oyuncular olarak çalışmalara başladıklarını, yabancıların daha sonra aralarına katılacağını ifade etti.

Sezona iyi bir giriş yapmak istediklerini aktaran Melis, "Umarım ülkemiz de bu virüsü güzel bir şekilde atlatır. Sezona güzel bir şekilde başlasak çok sevineceğim. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da takımın en iyi yerde olmasını istiyoruz. Umarım bunu gerçekleştiririz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bellona Kayseri Basketbol takımı, Avcı yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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