Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon hazırlıklarına başladı

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana, yerli sporcular ve altyapıdan bazı oyuncular katıldı.

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, antrenman öncesi basın mensuplarına, bu sene çok anlamlı ve doğru bir takım olduklarını düşündüklerini söyledi.

Bunun için doğru bir strateji izlediklerini anlatan Avcı, "Türk oyuncularımızı, bütün kariyerlerini özellikle Kayseri'de yapan ve buradaki başarıdan sonra büyük takımlara giderek A Milli Takım sporcusu olmuş, Kayseri'ye çok şey borçlu oyuncuları toplayalım demiştik. Bunu başardık. Bu isimler Esra Ural Topuz, Melis Gülcan ve Ayşegül Günay Aladağ. Bunlar bizim için çok önemli bir üçlü. Çünkü bu salonda çok büyük anıları var. Bu kulübün onlarda çok büyük emeği var. Olgunluk çağına girdiler. Üçünden çok şey bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Avcı, yabancı transferinde de daha önce hiç Avrupa'da oynamamış, yetenekli, ileride Avrupa basketbolunda adlarından çok söz edileceğine inandıkları 3 genç oyuncuyu aldıklarını vurguladı.