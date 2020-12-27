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Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.12.2020 11:07 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol ligin 13.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi’ne 86-75 mağlup oldu.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ilk yarının son maçında deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ne konuk oldu.

Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol ligin 13.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi’ne 86-75 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ilk yarının son maçında deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ne konuk oldu. Ankara Spor Salonunda oynanan kazanan taraf 11 sayı farkla ev sahibi ekip oldu.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Ziya Özorhon, Fatih Güler, İsmail Binbir
Çankaya Üniversitesi: Zellous xxx 15, White xxx 18, Gizem Yavuz xxx 19, Bahar Öztürk xx 14, Talbert xxx 18, Ecem Kazar xx 2, Öze Kavurmacıoğlu x
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan xx 9, Ayşegül Günay Aladağ xx 6, Harrigan xx 16, Kalani Brown xxx 19, Tyasha Harris xxx 18, Zeynep Öykü Kalbisagde x 3, Gülse Uğur x, Esra Ural Topuz x 4
Periyotlar: 1.Periyot: 23-19 (Çankaya Üniversitesi lehine), 2.Periyot: 15-18 (Bellona Kayseri lehine), 3. Periyot: 24-21 (Çankaya Üniversitesi lehine) 4.Periyot: 24-17 (Çankaya Üniversitesi lehine)
Devre: 38-37 (Çankaya Üniversitesi lehine)

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