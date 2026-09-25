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İsrailli futbolcudan olay yaratan gol sevinci! Korner direğini yerinden söktü...

UEFA Uluslar Ligi’nde Avusturya ile İsrail arasında oynanan karşılaşmada sahalarda eşi benzeri görülmemiş bir rezalet yaşandı! İsrail'e 1-1'lik beraberliği getiren golü atan 20 yaşındaki Saied Abu Farchi, ilginç bir sevince imza attı. Bu sevinç sonrası kırmızı kart gören oyuncu, takımını 10 kişi bırakıp yıkıma sürükledi.

İsrailli futbolcudan olay yaratan gol sevinci! Korner direğini yerinden söktü...
Emre Şen

Linz’deki Raiffeisen Arena’da oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde futbolseverlerin ağzını açık bırakan provokatif bir olay cereyan etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 43. dakikada Romano Schmid’in penaltı golüyle 1-0 geride kapatan İsrail, ikinci yarıya baskılı başlayarak 55. dakikada Saied Abu Farchi’nin kafa vuruşuyla skoru 1-1’e getirdi. Ancak ne olduysa bu golün hemen ardından yaşandı.

KORNER DİREĞİNİ SÖKTÜ...

İsrailli futbolcudan olay yaratan gol sevinci! Korner direğini yerinden söktü... 1

Golün sevinciyle adeta kendinden geçen 20 yaşındaki genç futbolcu Abu Farchi, sahalarda eşine az rastlanır bir sevince imza attı. Hızla köşe gönderine koşan oyuncu, korner direğini yerinden sökerek eline aldı ve iğrenç bir gösteri yaptı.

HAKEM KABAKOV HİÇ ACIMADI: SURATINA KARTI ÇARPTI!

İsrailli futbolcudan olay yaratan gol sevinci! Korner direğini yerinden söktü... 2

Önceden de sarı kartı bulunan genç futbolcunun bu tehlikeli ve provokatif hareketini affetmeyen karşılaşmanın hakemi Georgi Kabakov, tereddüt dahi etmeden ikinci sarı kartı çıkararak Abu Farchi’yi kırmızı kartla sahadan kovdu. Rüzgarı arkasına almışken yapılan bu sorumsuzluk, İsrail cephesinde büyük bir şok yarattı.

10 KİŞİ KALAN İSRAİL UZATMALARDA MAĞLUP OLDU!

İsrailli futbolcudan olay yaratan gol sevinci! Korner direğini yerinden söktü... 3

Sahada 10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren ev sahibi Avusturya, son dakikalarda baskısını katladı. Avusturya, 90. dakikada Phillipp Mwene ve 90+3’te Sasa Kalajdzic’in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılarak İsrail’i adeta cezalandırdı. Saçma kural ihlaliyle mağlubiyetin baş mimarı olan Abu Farchi için UEFA Disiplin Kurulu’nun da tarihi bir ek ceza hazırlığında olduğu öğrenildi.

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İsrail futbol Spor Haberleri son dakika spor haberleri
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Okuyucu Yorumları 30 yorum
hakem süpersin
teşekkürler Avusturya ayağına sağlık Helal olsun hakem bey
adaletini seveyim dünya biz yapsak barbar onlar adeta soykırım yapıyor ve dünya susuyor
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