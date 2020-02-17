YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri deplasmanda kazandı

Bellona Kayseri deplasmanda kazandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.02.2020 08:49 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 73-83 mağlup etmeyi başardı.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17.hafta maçında Hatay Büyükşehir ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı., Antakya Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Sarı kırmızılı ekip 10 sayı farkla kazandı.Müsabakanın ilk periyotunu 1 sayı önde tamamlamasına rağmen soyunma odasına 3 sayı geride giden Bellona Kayseri Basketbol, ikinci yarıda oyunu forse etti.

Bellona Kayseri deplasmanda kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 73-83 mağlup etmeyi başardı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17.hafta maçında Hatay Büyükşehir ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı., Antakya Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Sarı kırmızılı ekip 10 sayı farkla kazandı.
Müsabakanın ilk periyotunu 1 sayı önde tamamlamasına rağmen soyunma odasına 3 sayı geride giden Bellona Kayseri Basketbol, ikinci yarıda oyunu forse etti. Özellikle Kennedy Burke, kaela Davis ve Luca’nın etkili oyunu ile sonuca giden Bellona Kayseri Basketbol parkeden 10 sayı farkla galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Hind Ben Abdelkader 23 sayı üretirken Bellona Kayseri Basketbol’da 29 sayı üreten Kaela Davis ise maçın en skorer ismi oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında Kennedy Burke 27 sayı 10 ribaund ile, Luca Ivankovic de 12 sayı 12 ribaund ile double double yapan iki oyuncu oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hind Ben Abdelkader 23, Alaina Coates 12, Özge Yavaş 3, Gizem Başaran 7, Asena Yalçın 17, Hülya Çoklar 2, Gülşah Gümüşay 6, Melike Oral 3
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke 27, Kaela Davis 29, Ayşegül Günay 9, Kübra Siyahdemir 2, Luca Ivankovic 12, Nazlı Gökdemir 2, Manolya Kurtulmuş 2, Beril Albayrak
1. Periyot: 21-22
Devre: 45-42
3. Periyot: 63-68

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:21
Öğle
12:57
İkindi
15:55
Akşam
18:24
Yatsı
19:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.