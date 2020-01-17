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  4. Bellona Kayseri, Elazığ’ı konuk edecek

Bellona Kayseri, Elazığ’ı konuk edecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol ligin 14.

Bellona Kayseri, Elazığ’ı konuk edecek

Bellona Kayseri Basketbol ligin 14. haftasında yarın Birevim Elazığ İl Özel İdare ile karşı karşıya gelecek.
Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 14. haftasında yarın oynayacağı Birevim Elazığ İl Özel İdare maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Ligde geride kalan 13. hafta sonunda 12 maça çıkan sarı-kırmızılılar 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. 18 puanla 8.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçti.
Yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Birevim Elazığ İl Özel İdare karşılaşması saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Yücel Çilingir, İbrahim Altıntaş ve Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek.

Bellona Kayseri, Elazığ’ı konuk edecek

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Melikgazi
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Melikgazi
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