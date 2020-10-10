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Bellona Kayseri, Galatasaray’ı bekliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol ligin 3.haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol 3.maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak.

Bellona Kayseri, Galatasaray’ı bekliyor

Bellona Kayseri Basketbol ligin 3.haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol 3.maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde oynadığı ilk iki maçta kazanamayan sarı kırmızılı ekip bu kez galip gelmek istiyor. Bellona Kayseri Basketbol takımı bugün yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Yarın Kadir Has Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray karşılaşması saat 15.00’de başlayacak.

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