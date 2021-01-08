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Bellona Kayseri galibiyet hedefliyor

08.01.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri galibiyet hedefliyor

Bellona Kayseri Basketbol yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 16.haftasında yarın İstanbul’da Galatasaray’a konuk olacak.

Bellona Kayseri Basketbol yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 16.haftasında yarın İstanbul’da Galatasaray’a konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar rakibini deplasmanda mağlup ederek ligdeki ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.
Ligde geride kalan 15 hafta sonunda 4 galibiyet ve 11 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol topladığı 19 puanla 12.sırada yer alıyor. Bugün sabah saatlerinde havayolu ile İstanbul’a giden Sarı-Kırmızılılar son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Ahmet Cömert Spor Salonunda yaparak maç saatini beklemeye başladı. Bellona Kayseri takımında zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmazken yeni transfer Maja Miljkovic ise ilk maçına çıkacak
Yarın İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda oynanacak olan Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol müsabakası saat14.00’de başlayacak.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
17:40
Yatsı
19:02

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Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Adnan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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