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Bellona Kayseri, Hatay deplasmanında

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 18.haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Pazar günü oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenman ile tamamlayacak.Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılılar deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

Bellona Kayseri, Hatay deplasmanında

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 18.haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.
Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Pazar günü oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenman ile tamamlayacak.
Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılılar deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı son antrenmanın ardından karayolu ile Hatay’a giderek kampa girecek. Ligde geride kalan 17.hafta sonunda 15 maça çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol 22 puanla 10.sırada yer aldı.
16 Şubat 2020 Pazar günü Hatay Antakya Spor Salonunda oynanacak olan Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 116.30’da başlayacak.

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Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İstanbul Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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