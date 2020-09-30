YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri, hazırlıklarını sürdürüyor

Bellona Kayseri, hazırlıklarını sürdürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.09.2020 09:37 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol ligin 1.

Bellona Kayseri, hazırlıklarını sürdürüyor

Bellona Kayseri Basketbol ligin 1. haftasında sahasında oynayacağı İzmit Belediyespor maçı hazırlıkları sürdürüyor.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Liginde 2020-2021 sezonu için geri sayım başladı. Ligin ilk maçında Pazar günü sahasında İzmit Belediyespor’u konuk ederek olan sarı kırmızılılar sezona galibiyetle başlamak istiyor. Coach Ayhan Avcı nezaretinde hazırlıklarını günde yaptığı tek antrenman ile sürdüren Bellona Kayseri Basketbol’da eksik bulunmuyor.
4 Ekim Pazar günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor maçı saat 15.00’de başlayacak.

Bellona Kayseri, hazırlıklarını sürdürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:26
Öğle
12:33
İkindi
15:53
Akşam
18:30
Yatsı
19:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İstanbul Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.