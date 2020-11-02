Bellona Kayseri ilk galibiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol takımı 2020-2021 sezonunda ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini 7.haftada sahasında OGM Ormanspor’u yenerek elde etti.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanan ve ilk yarısını 13 sayı geride tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıdaki etkili oyunu ile galibiyete erişti. Maçı 1 sayı farkla 80-79 kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımı kötü gidişe dur demiş oldu. Bu galibiyet ile Bellona Kayseri Basketbol, ligdeki puanını 8 yaptı.

Bellona Kayseri Basketbol sportif direktörü Ahmet Bozbey, ilerleyen haftalar için umutlu konuşarak "Galibiyetler devam edecektir" dedi.

