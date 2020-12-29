YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri İzmit’te

Bellona Kayseri İzmit’te

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.12.2020 09:13 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda İzmit Belediyespor’a konuk olacak.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 14.haftasında İzmit’te İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.Sarı-Kırmızılılar yarın oynanacak zorlu maç için bugün sabah 07.30’da havayolu ile İstanbul’a gitti.

Bellona Kayseri İzmit’te

Bellona Kayseri Basketbol ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda İzmit Belediyespor’a konuk olacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 14.haftasında İzmit’te İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-Kırmızılılar yarın oynanacak zorlu maç için bugün sabah 07.30’da havayolu ile İstanbul’a gitti. Ardından karayolu ile İzmit’e geçip son antrenmanını maçın oynanacağı salonda yapacak olan Bellona Kayseri Basketbol maç saatini beklemeye çekilecek.
Ligin ilk yarısını 13 maçta 3 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol takımı, ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor. Bellona Kayseri Basketbol takım coachı Ayhan Avcı, "Ligin ikinci yarısına İzmit Belediyespor maçıyla başlayacağız. Hedefimiz kazanmak. Ligin ikinci yarısında daha başarılı bir grafik çizmek istiyoruz" dedi.
İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanacak olan İzmit Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 14.30’da başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:49
Öğle
12:45
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kevser Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.