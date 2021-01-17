Bellona Kayseri, Macaristan’a gitti

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women müsabakaları için Macaristan’a gitti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonu EuroCup Women maçları için Macaristan’a gitti. A Grubunda yer alan Bellona Kayseri, bugün sabah 07.30’da Kayseri’den İstanbul’a gitti. Sarı-Kırmızlılar ardından saat 10.00’da İstanbul’dan Avusturya’ya gidecek. Avusturya’dan karayolu ile Macaristan’a geçecek olan Bellona Kayseri Basketbol hazırlıklarını müsabakaların oynanacağı salonda yapacak.



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