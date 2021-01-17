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Bellona Kayseri, Macaristan’a gitti

17.01.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri, Macaristan’a gitti

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women müsabakaları için Macaristan’a gitti.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonu EuroCup Women maçları için Macaristan’a gitti.

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women müsabakaları için Macaristan’a gitti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonu EuroCup Women maçları için Macaristan’a gitti. A Grubunda yer alan Bellona Kayseri, bugün sabah 07.30’da Kayseri’den İstanbul’a gitti. Sarı-Kırmızlılar ardından saat 10.00’da İstanbul’dan Avusturya’ya gidecek. Avusturya’dan karayolu ile Macaristan’a geçecek olan Bellona Kayseri Basketbol hazırlıklarını müsabakaların oynanacağı salonda yapacak.

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