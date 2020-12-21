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Bellona Kayseri Macaristan’da oynayacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.12.2020 13:02 | Son Güncelleme

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2020-2021 sezonu grup eşleşmeleri belli olurken aynı zamanda grupların oynanacağı merkezlerde açıklandı.Oynayacağı grup maçlarını Kayseri’ye aldırmak için yoğun çaba sarf eden Bellona Kayseri Basket-bol’un bu çabaları sonuç vermedi.

Bellona Kayseri Macaristan’da oynayacak

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2020-2021 sezonu grup eşleşmeleri belli olurken aynı zamanda grupların oynanacağı merkezlerde açıklandı.
Oynayacağı grup maçlarını Kayseri’ye aldırmak için yoğun çaba sarf eden Bellona Kayseri Basket-bol’un bu çabaları sonuç vermedi. FIBA, Bellona Kayseri’nin A Grubu’nda oynayacağı maçların grup merkezi olarak Macaristan’ı seçti. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde maçların tek grup merkezlerinde oynanmasına karar verilmişti. FIBA Hatay Büyükşehir Belediye’nin oynayacağı C Grubu’nu Hatay’da, Ormanspor’un mücadele edeceği B Grubu’nu ise Ankara’da oynatma kararı aldı. Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi ise ilk grup maçları için onay alamadı.

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