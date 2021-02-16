YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri, Ormanspor’a konuk olacak

Bellona Kayseri, Ormanspor’a konuk olacak

16.02.2021 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bellona Kayseri, Ormanspor’a konuk olacak

Bellona Kayseri Basketbol ligin 20.

Bellona Kayseri Basketbol ligin 20. haftasında yarın deplasmanda OGM Ormanspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yarın oynayacağı OGM Ormanspor maçı için bugün Ankara’ya gidecek. Geçtiğimiz haftayı evinde lider Fenerbahçe’ye 50-71 mağlup olarak kapatan sarı kırmızılılar deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. 24 puanla 12.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbolda yarın ki karşılaşmada Tyasha Harris ve Mikiah Harrigan forma giyemeyecek. İki oyuncu dışında eksik bulunmazken Sarı-Kırmızılılar son antrenmanını maçın oynanacağı salonda yaparak tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.
Yarın Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonunda oynanacak olan OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol müsabakası saat 14.00’te başlayacak.

Bellona Kayseri, Ormanspor’a konuk olacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:21
Öğle
12:57
İkindi
15:55
Akşam
18:23
Yatsı
19:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Esen Eczanesi
Kocasinan
Esen Eczanesi
Kocasinan
Esen Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

5 ülkenin büyükelçilerinden KTO’ya ziyaret

5 ülkenin büyükelçilerinden KTO’ya ziyaret

Kayseri'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Tarihi eski Tomarza Müftülük Binası’nın restorasyonu için ilk adım atıldı

Tarihi eski Tomarza Müftülük Binası’nın restorasyonu için ilk adım atıldı

Dağcıların ’rüzgarla’ imtihanı

Dağcıların ’rüzgarla’ imtihanı

Ali Yavuz: “Terör örgütüne içimizde destek veren siyasi partinin kravatlı çakallarının gazi meclisimizden temizlenmesini istiyoruz”

Ali Yavuz: “Terör örgütüne içimizde destek veren siyasi partinin kravatlı çakallarının gazi meclisimizden temizlenmesini istiyoruz”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.