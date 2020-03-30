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Bellona Kayseri yabancılarını gönderdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımı, yabancı oyuncularını ülkelerine gönderdi.Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, bünyesinde bulunan oyuncularını gönderdi.

Bellona Kayseri yabancılarını gönderdi

Bellona Kayseri Basketbol takımı, yabancı oyuncularını ülkelerine gönderdi.
Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, bünyesinde bulunan oyuncularını gönderdi. Bellona Kayseri Basketbol İdari Menajeri Fikri Gençaslan, öncelikle yabancı oyuncularını ülkelerine gönderdiklerini ardından da yerli oyuncuları memleketlerine uğurladıklarını söyledi.
Sözleşmelerin askıya alındığını ifade eden Fikri Gençaslan, "Kadromuzda bulunan Kennedy Burke ile Kaela Daws Davis Amerika’ya Luca Ivankovic Sırbistan’a, Ann Wauters de Belçika’ya gönderildi. Ayrıca yerli oyuncularımız da memleketlerine gönderildi. Bu oyuncularımız hepsinin sözleşmesi donduruldu. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun vereceği karara göre sözleşmelerin gereği yapılacak" dedi.

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