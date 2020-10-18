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Bellona Kayseri yine kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.10.2020 11:04 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol ligdeki 4.maçını da kaybetti.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı galibiyete hasret kaldı.

Bellona Kayseri yine kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol ligdeki 4.maçını da kaybetti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı galibiyete hasret kaldı. Bu sezon 4 maça çıkan sarı kırmızılılar 4 kez yenilgi aldı. Ligin 4.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Büyükşehir Belediye Adana Basketbol’a 13 sayı farkla 83-70 mağlup olan Bellona Kayseri Basketbol, bir an önce toparlanarak eski günlerine dönmek istiyor.
İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray maçlarını da kaybeden Sarı-Kırmızılılar ligin 5.haftasında sahasında Nesibe Aydın basketbol takımını konuk edecek.

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Bunyan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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Melikgazi
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
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Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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