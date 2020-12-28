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Bellona Kayseri’de en skorer isim Harris oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.12.2020 08:29 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol’da ligin ilk yarısında en skorer oyuncu Tyasha Harris oldu.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde ilk yarıda oynadığı 13 maçta 1002 sayı üreten Bellona Kayseri Basketbol takımında en skorer isim Amerikalı oyuncusu Tyasha Harris oldu.

Bellona Kayseri Basketbol’da ligin ilk yarısında en skorer oyuncu Tyasha Harris oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde ilk yarıda oynadığı 13 maçta 1002 sayı üreten Bellona Kayseri Basketbol takımında en skorer isim Amerikalı oyuncusu Tyasha Harris oldu. Tyasha Harris Sarı Kırmızılı forma ile bütün maçlarda forma giyerken toplam 254 sayı üretti. Harris’i 179 sayı ile Melis Gülcan, 173 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti.
Kadınlar basketbol liginin ilk yarısında 13 maça çıkıp 3 galibiyet alan Bellona Kayseri Basketbol takımında 1002 sayıya imza atan oyuncular şunlar:
Tyasha Harris - 13 maç - 254 sayı
Melis Gülcan - 12 maç - 179 sayı
Mikiah Harrigan - 11 maç -173 sayı
Esra Ural Topuz - 12 maç - 99 sayı
Ayşegül Günay Aladağ - 12 maç - 99 sayı
Kalani Brown - 4 maç - 59 sayı
Jacki Gemelos - 7 maç - 47 sayı
Zeynep Öykü Kalbisağde - 13 maç - 33 sayı
Kylee Shook- 3 maç - 23 sayı
Sevgi Tonguç - 11 maç - 22 sayı
Gülse Uğur - 10 maç - 14 sayı

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