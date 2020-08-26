YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri’nin fikstürü belli oldu

Bellona Kayseri’nin fikstürü belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.08.2020 08:55 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü belirlendi.

Bellona Kayseri’nin fikstürü belli oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü belirlendi. Bellona Kayseri sezonu iç saha maçıyla açacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol’un fikstürü belli oldu. 2020-2021 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında sahasında İzmit Belediyespor’u konuk edecek sarı kırmızılı ekip, sezonu da sahasında Çankaya Üniversitesi maçıyla noktalayacak. Bellona Kayseri Basketbol, ligin 10. ve 23. haftasını BAY olarak geçirecek.
Bellona Kayseri Basketbol’un 13 haftalık ilk yarı lig fikstürü şöyle:
1.Hafta İzmit Belediyespor (I)
2.Hafta Hatay B.B.spor (D)
3.Hafta Galatasaray (I)
4.Hafta Adana Basketbol (D)
5.Hafta Nesibe Aydın (I)
6.Hafta Fenerbahçe (D)
7.Hafta Ormanspor (I)
8.Hafta Yenişehir (I)
9.Hafta Birevim Elazığ (D)
10.Hafta BAY
11.Hafta Botaş (D)
12.Hafta Beşiktaş (I)
13.Hafta Çankaya Üniv. (D)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:27
Sabah
05:55
Öğle
12:45
İkindi
16:27
Akşam
19:25
Yatsı
20:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kiçikapu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İpek Birer Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.