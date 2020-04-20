Bellona Kayseri’nin sayı makinesi Kennedy Burke

Bellona Kayseri Basketbol takımının en skorer ismi 402 sayı atan Kennedy Valentine Burke oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 19 maçta 1.402 sayı atarken, 1.453 sayı yedi. Sarı-Kırmızılı takımda atılan 1.402 sayının 636’sini iki isim kaydetti.

Takımın en skorer ismi 402 sayı ile Kennedy Valentine Burke oldu. Luca Ivankovic 234 sayı üretirken Kaela Dawn Davis 182 sayı Ayşegül Günay Aladağ da 148 sayı ile oynadı.

Kennedy Valentine Burke - 402 sayı

Luca Ivankovic - 234 sayı

Kaela Dawn Davis - 182 sayı

Ayşegül Günay Aladağ - 148 sayı

Kübra İmren Siyahdemir - 117 sayı

Shacobıa Barbee - 105 sayı

Klaudıa Perisa - 59 sayı

Manolya Kurtulmuş - 34 sayı

Ann Wauters - 32 sayı

Gülse Uğur - 27 sayı

Beril Albayrak - 27 sayı

Nazlı Bircan Gökdemir - 12 sayı

Sanem Gamze Zeren - 11 sayı

Gizem Sezer - 8 sayı

Fatma Dikmen - 4 sayı

