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Bellona Kayseri’nin sayı makinesi Kennedy Burke

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımının en skorer ismi 402 sayı atan Kennedy Valentine Burke oldu.Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 19 maçta 1.402 sayı atarken, 1.453 sayı yedi.

Bellona Kayseri’nin sayı makinesi Kennedy Burke

Bellona Kayseri Basketbol takımının en skorer ismi 402 sayı atan Kennedy Valentine Burke oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 19 maçta 1.402 sayı atarken, 1.453 sayı yedi. Sarı-Kırmızılı takımda atılan 1.402 sayının 636’sini iki isim kaydetti.
Takımın en skorer ismi 402 sayı ile Kennedy Valentine Burke oldu. Luca Ivankovic 234 sayı üretirken Kaela Dawn Davis 182 sayı Ayşegül Günay Aladağ da 148 sayı ile oynadı.
Kennedy Valentine Burke - 402 sayı
Luca Ivankovic - 234 sayı
Kaela Dawn Davis - 182 sayı
Ayşegül Günay Aladağ - 148 sayı
Kübra İmren Siyahdemir - 117 sayı
Shacobıa Barbee - 105 sayı
Klaudıa Perisa - 59 sayı
Manolya Kurtulmuş - 34 sayı
Ann Wauters - 32 sayı
Gülse Uğur - 27 sayı
Beril Albayrak - 27 sayı
Nazlı Bircan Gökdemir - 12 sayı
Sanem Gamze Zeren - 11 sayı
Gizem Sezer - 8 sayı
Fatma Dikmen - 4 sayı

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