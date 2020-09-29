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“BELMEK” eğitimcilerine iletişim eğitimi

DÜZCE HABERLERİ  | 29.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları( BELMEK), salgın süreci dolayısıyla kısıtlı kapasite ile çalışmalarını geçirdiği süreçte kurum eğitimcilerine sosyal medya ve iletişim alanlarında eğitim programı düzenledi.Düzce Belediyesi Başkanlık İletişim Ofisi, Belediye Meslek Edindirme Kursları eğitimcilerine sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak sunum gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları( BELMEK), salgın süreci dolayısıyla kısıtlı kapasite ile çalışmalarını geçirdiği süreçte kurum eğitimcilerine sosyal medya ve iletişim alanlarında eğitim programı düzenledi.
Düzce Belediyesi Başkanlık İletişim Ofisi, Belediye Meslek Edindirme Kursları eğitimcilerine sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak sunum gerçekleştirdi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlere BELMEK Koordinatörü İlknur Bahar, Çocuk Kulübü Sorumlusu Sevinç Carım ve eğitimciler katıldı.
Düzce Belediyesi Başkanlık İletişim Ofisi sosyal medya uzmanı Songül Yener ve İletişim Uzmanı Kaan Kuşçuoğlu, BELMEK eğitimcilerine sosyal medya mecraları, kullanımı ve resmi kurum iletişim araçlarının kullanımları ile önemli bilgiler verdi.
Daha sonra Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Aliye Arslan, 5 gün sürecek olan yetişkin eğitimi, beden dili, öfke kontrolü ve mevzuat bilgileri konularında eğitimin ilk dersini verdi.
Düzce Belediyesi BELMEK eğitimcileri, öğrenmek istedikleri soruları da sormayı ihmal etmedi.

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