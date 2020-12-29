BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çayyolu BELMEK eğitmenleri, kendi elleriyle lösemili çocuklara yılbaşı kıyafetleri dikti. LÖSEV himayesinde tedavileri devam eden çocuklar, kıyafetlerini yılbaşı etkinliğinde giyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Çayyolu BELMEK eğitmenleri lösemili çocukları sevindirecek bir çalışmaya imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, “İnsanlık ölmesin, insanlar da ölmesin” temasına dikkat çekmek amacıyla Ankara’da LÖSEV himayesinde tedavileri devam eden lösemili çocuklara yılbaşı kıyafetleri hazırladı. Çayyolu BELMEK kursu eğitmenleri; tütü etek, pelerin, pijama, şapka, tulum, sweatshirt ve bileklik gibi birbirinden güzel kıyafetleri kendi elleriyle dikti.

Sosyal sorumluluk projesine katılarak iyiliği bulaştırmak adına yapmış oldukları bu güzel davranıştan dolayı BELMEK eğitmenlerini ziyaret ederek teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın ‘İyilik bulaşıcıdır’ söylemine uygun olarak Çayyolu BELMEK kurs hocalarımız bu sosyal sorumluluk projesini hazırladılar. LÖSEV’in talebi doğrultusunda lösemili çocuklara pelerin, şapka, pijama, tulum gibi çeşitli kıyafetler dikildi. Bu süreçte çocukların hayata gülümsemelerine sebep olabilirsek ne mutlu bize. Hayırsever vatandaşların bize ulaştırdığı oyuncakları da ayrıca çocuklarımıza hediye olarak götüreceğiz.”