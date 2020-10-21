BELMEK kurslara yeniden “merhaba” diyor

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) pandemi sürecinde ara verdiği kurslara yeniden başlıyor.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) 2020-2021 kurs dönemine 5 ayrı merkezde 33 farklı branşta başlıyor. Pandemi sürecinde kurs faaliyetlerini kısa bir süre askıya alan BELMEK, hijyen ve sosyal mesafe koşullarına uygun olarak sınırlı sayıda kursiyer ile kursları yeniden başlatma kararı aldı.

Düzce Belediyesi, eski Film Platosu, Kültür Merkezi, Aile ve Yaşam Merkezi ve Konuralp Ek Binasında olmak üzere 5 merkezde yapılacak olan kurslarda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar sağlık emniyeti açısından kapsam dışı bırakıldı. Kurslara, 21-30 Ekim tarihleri arasında başvuru alınacak.

33 branşta kurs verilecek

Mefruşat, El Nakışı, iğne Oyası, Tel Kırma, Örgü, Giyim, Pasta, Yemek, Çini, Çömlek, Seramik, Resim, Karikatür, Gitar, Bağlama, Kemane, Kemençe, İngilizce, Almanca, Arapça, Osmanlıca, İşaret Dili, Okuma-Yazma, Diksiyon, Drama, Sahne Sanatları, Yönetici Asistanlığı, Geri Dönüşüm, Modelistlik, Minyatür, Hat, Tezhip, Fotoğrafçılık alanlarda oluşturulan kurslar ile Düzcelilerin hem meslek edinmesi hem de yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

