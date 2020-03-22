YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. BELPAŞ tesisleri korona virüs sebebiyle paket servis uygulamasına başladı

BELPAŞ tesisleri korona virüs sebebiyle paket servis uygulamasına başladı

SAKARYA HABERLERİ  | 22.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalması adına paket servis uygulamasını hayata geçirdi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalması adına paket servis uygulamasını hayata geçirdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması için paket servis uygulamasını başlattı. BELPAŞ’tan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı ek genelge doğrultusunda ikinci bilgilendirmeye kadar Restoran hizmeti veren işletmelerimiz korona virüs salgını için alınan tedbirler kapsamında sadece paket servis hizmeti verecektir. Detaylı bilgi ve mönülere ilişkin bilgiye tesislerimizin iletişim numaraları üzerinden ulaşabilir, dilediğiniz lezzetleri sipariş verebilirsiniz. Tüm hemşehrilerimizi devletimizin evde kal çağrısına hassasiyetle uymaya davet ediyor, süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmamızın ardından tesislerimizde yine sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Sakarya Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:26
Sabah
06:51
Öğle
13:10
İkindi
16:36
Akşam
19:19
Yatsı
20:39

Sakarya Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

İlim Eczanesi
Yenikent
Aslı Birincioğlu Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Karaca Eczanesi
Geyve
Sakarya Eczanesi
Hendek
İsmet Eczanesi
Karasu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Sakarya’da Kamyon İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü 2 Yaralı

Sakarya’da Kamyon İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü 2 Yaralı

Şehit Elmas, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Elmas, son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.