YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Belsa, şampiyonluk coşkusuyla alev alev yandı

Belsa, şampiyonluk coşkusuyla alev alev yandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından TFF 3.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından TFF 3. Lig 2. Grup’ta Kocaelispor’un şampiyon ilan edilmesi tüm kenti sevince boğarken, Kocaelispor takımının kent merkezinde şampiyonluk turu attığı esnada İzmit Belediyesi Belsa binasında meşale gösterisi yaşandı.
Kocaelispor’un şampiyon olması tüm kenti sevince boğarken; Kocaelispor takımı şampiyonluğu kent merkezinde kutladı. Takımın kent merkezinde şampiyonluk turu attığı esnada İzmit Belediyesi Belsa hizmet binasından yükselen yeşil meşale alevleri şampiyonluk kutlamasına renk kattı. Futbolcuların İzmit Belediyesi önünden geçtiği esnada yanan meşaleler Belsa hizmet binasını adeta yeşil bir alev topuna çevirdi. Futbolcular ve taraftarlar Belsa’daki meşale gösterisini telefonlarıyla kayda alırken, Belsa önünde şampiyonluk heyecanı doruğa ulaştı. Başkan Hürriyet’in bu kutlama sürprizi, caddeleri dolduran taraftarlardan büyük alkış aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:33
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:39
Yatsı
22:24

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Çağla Eczanesi
Cayirova
Handan Eczanesi
Karamursel
Alkan Eczanesi
Kandira
Nimet Eczanesi
Derince
Fırat Eczanesi
Gebze
Nesrin Eczanesi
Izmit
Hayat Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.