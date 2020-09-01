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Belsin’de domatesler salça oluyor, kazanlar kaynıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.09.2020 15:27 | Son Güncelleme

Melikgazi’de tüm vatandaşların yararlanabilmesi için iki ayrı bölgede gerçekleştirilen 29 Ağustos günü Belsin Kocatepe Mahallesi’nde başlayan ’Melikgazi Salça Günleri’ devam ediyor.Pandemi kapsamında tüm tedbirlere uyarak yapılan salça günlerinde Melikgazili vatandaşlar kışlık hazırlıklarını yapıyor ve salçalarını kaynatıyor.Salça kaynatma günlerinden vatandaşların çok memnun kaldığını ve rahatlıkla hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’de tüm vatandaşların yararlanabilmesi için iki ayrı bölgede gerçekleştirilen 29 Ağustos günü Belsin Kocatepe Mahallesi’nde başlayan ’Melikgazi Salça Günleri’ devam ediyor.
Pandemi kapsamında tüm tedbirlere uyarak yapılan salça günlerinde Melikgazili vatandaşlar kışlık hazırlıklarını yapıyor ve salçalarını kaynatıyor.
Salça kaynatma günlerinden vatandaşların çok memnun kaldığını ve rahatlıkla hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “İlçemizde iki ayrı bölgede salça kaynatma günleri düzenliyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımıza alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan ve tuzu ücretsiz veriyoruz, aynı zamanda ücretsiz domates ve biber çekme makinesini de alanda hazır bulunduruyoruz. Salça günlerimiz 6 Eylül’e kadar devam edecek. Alanda salça yapımı dışında hemşehrilerimiz kışlık hazırlıklarını da yapıyorlar. Belirlediğimiz alanda, belirli günlerde gelen vatandaşlarımız salçasını kaynatıp, patlıcan ve biberini közleyebiliyor. Böylelikle hem diğer vatandaşlarımız dumandan etkilenmiyor, hem de salça kaynatanlar bir araya gelerek güzel bir ortam sağlanıyor. Tüm vatandaşlarımıza yapmış oldukları ürünleri afiyet ve sağlıkla yemelerini temenni ederim" dedi.

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