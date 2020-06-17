BELSOS’ta zorla işçi çıkarıldığı iddialarına yalanlama

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan BELSOS’da işçilerin zorla imza attırılarak işlerinden çıkarıldıkları iddialarına karşı açıklama yapan BELSOS Genel Müdürü Fuat Gözeneli, işçilerin belediye bünyesinde değerlendirileceğini açıkladı.

BELSOS önünde işten zorla çıkarıldıkları iddia edilen çalışanlarla birlikte bir açıklama yapan BELSOS Genel Müdürü Fuat Gözeneli, 190 personel ile hizmet sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, yaşanan son süreçte personel sayısının çok fazla olması nedeniyle isteyen personelin belediye bünyesine geçmesini sağladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile yaptıkları görüşme sonrası fazla personeli işten çıkarma yerine Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edileceğini belirten Gözeneli, “Bizde bu çalışmayı arkadaşlarımız ile başlattık. Gönüllü olarak çoğu kendisi istedi. Geçmişten gelen fazlalıklar var, kimsenin ekmeği ile oynamadan belediyeye geçişlerini sağladık. Büyükşehir Belediyemiz uhdesinde olacaklar. Daha güvende olacaklar. Hep birlikte bu memlekete hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Zorla işten çıkarıldıkları iddia edilen işçiler de yaptıkları açıklamalarda gönüllü olarak belediye bünyesine geçiş yaptıklarını ifade ettiler. İşçiler, “Bu şirkette çalışıyoruz, bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu pandemi sürecinde Başkanımızdan Allah razı olsun, yöneticilerimizden bizlere hep yardımcı oldular. Başkanımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz” dediler.

“Biz kendimiz gönüllü olarak geçiş yapıyoruz” diyen işçiler, “Kimseyi zorlamadılar imza atmak için. Kafamıza kimse silah da dayanması. Gönüllü olarak imzamızı attık çıktık. Haklarımızı da veriyorlar sağolsunlar” şeklinde konuştular.

