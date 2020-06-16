YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. BEM BİR-SEN’DEN Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’ye teşekkür plaketi

BEM BİR-SEN’DEN Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’ye teşekkür plaketi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

BEM BİR-SEN Nevşehir Şube Başkanı Feridun Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.BEM BİR-SEN Nevşehir Şube Başkanı Feridun Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret ederek işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunurken BEM BİR-SEN Şube Başkanı Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’ye kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’de ziyaretlerinden dolayı BEM BİR-SEN Şube Başkanı Feridun Özdemir’e teşekkür ederken bir süre görüştüler.

BEM BİR-SEN’DEN Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’ye teşekkür plaketi

BEM BİR-SEN Nevşehir Şube Başkanı Feridun Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.
BEM BİR-SEN Nevşehir Şube Başkanı Feridun Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret ederek işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunurken BEM BİR-SEN Şube Başkanı Özdemir, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’ye kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’de ziyaretlerinden dolayı BEM BİR-SEN Şube Başkanı Feridun Özdemir’e teşekkür ederken bir süre görüştüler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER İlk başta anlaşılmıyor! İlk başta anlaşılmıyor!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Nevşehir Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:18
Sabah
05:09
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:15
Yatsı
21:57

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Anadolu Eczanesi
Merkez
Sarlak Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, KGK İl Başkanlığını ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, KGK İl Başkanlığını ziyaret etti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Osmanlı’dan Günümüze Kalan Kapı Tokmakları Yaşatılıyor

Osmanlı’dan Günümüze Kalan Kapı Tokmakları Yaşatılıyor

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.