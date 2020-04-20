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Ben Evdeyim Ama Eserim Sokakta etkinliği 23 Nisan’da

MALATYA HABERLERİ  | 20.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Malatya’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinliğe, Malatya’daki tüm çocuklar katılabiliyor.

Ben Evdeyim Ama Eserim Sokakta etkinliği 23 Nisan’da

Malatya’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinliğe, Malatya’daki tüm çocuklar katılabiliyor. Etkinliğe katılmak için çocukların yazdığı şiirler ile yaptıkları resimler, ad, soyad ve okul bilgileriyle birlikte 0535 207 42 89 numaralı whatsapp hattına gönderilecek. “Evde Kal Türkiye” üst başlığıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Belediyeye gönderilecek şiir ve resimler, cadde ve sokakları süsleyecek.
Etkinlikle, korona virüs dolayısıyla sokaklara çıkamayan çocukların yapacakları eserleriyle bir nebze de olsa 23 Nisan coşkusunu yaşamalarının amaçlandığı belirtildi.

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Turkuaz Eczanesi
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Merkez
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