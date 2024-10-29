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Benfica'da harikalar yaratıyor! Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu müjdesi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.10.2024 18:23
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Galatasaray'dan ayrılarak Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan ve buradaki performansıyla şimdiden taraftarın sevgilisi olan Kerem Aktürkoğlu'ndan Sarı-Kırmızılılar'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Benfica'da harikalar yaratıyor! Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu müjdesi
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Transfer sezonunun son gününde 12 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu muhteşem bir sezon başlangıcı yaptı. Bu sezon toplamda 13 maça çıkan Aktürkoğlu, 10 gol 5 asist yaptı. Galatasaray'da 6 maçta 2 gol 3 asist, Benfica'da 7 maçta 5 gol 2 asist yaptı. Bu istatistiklerle beraber Kerem 61,6 dakikada bir gol katkısı vermiş oldu.

GALATASARAY'A MÜJDE

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Kerem Aktürkoğlu'nun yükselen formuyla beraber piyasa değeri artıyor. Kerem, Transfermarkt verilerine göre bu sezon 3 milyon euroluk bir artışla değerini 18 milyon euro yaptı.

Öte yandan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES)'nin paylaştığı verilere göre, milli futbolcunun piyasa değeri 35.4 milyon euro.

GALATASARAY DA KAZANACAK

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Aktürkoğlu'nun bonservisinin %10'u hala Galatasaray'da bulunuyor. Kerem'in değeri arttıkça Galatasaray'ın cebine girecek olan %10'luk sonraki satıştan elde edilecek gelirin de değeri artmış oluyor.

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Portekiz Kerem Aktürkoğlu son dakika benfica galatasaray
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