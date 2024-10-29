Benfica'da harikalar yaratıyor! Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu müjdesi

Transfer sezonunun son gününde 12 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu muhteşem bir sezon başlangıcı yaptı. Bu sezon toplamda 13 maça çıkan Aktürkoğlu, 10 gol 5 asist yaptı. Galatasaray'da 6 maçta 2 gol 3 asist, Benfica'da 7 maçta 5 gol 2 asist yaptı. Bu istatistiklerle beraber Kerem 61,6 dakikada bir gol katkısı vermiş oldu.

GALATASARAY'A MÜJDE

Kerem Aktürkoğlu'nun yükselen formuyla beraber piyasa değeri artıyor. Kerem, Transfermarkt verilerine göre bu sezon 3 milyon euroluk bir artışla değerini 18 milyon euro yaptı.

Öte yandan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES)'nin paylaştığı verilere göre, milli futbolcunun piyasa değeri 35.4 milyon euro.

GALATASARAY DA KAZANACAK

Aktürkoğlu'nun bonservisinin %10'u hala Galatasaray'da bulunuyor. Kerem'in değeri arttıkça Galatasaray'ın cebine girecek olan %10'luk sonraki satıştan elde edilecek gelirin de değeri artmış oluyor.