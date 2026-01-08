Benfica'da Mourinho depremi! Ünlü hocanın yerine Ruben Amorim geliyor

Teknik direktör Jose Mourinho Portekiz'de de aradığı huzuru bulamadı. Portekiz Ligi'nde henüz mağlubiyet yüzü görmese de aldığı beraberlikle liderlikten oldukça uzaklaşan Benfica'da yönetim yolları ayırmak için hazırlık yapıyor.

İNGİLİZLER DUYURDU!

TalkSport'un haberine göre; İngiliz devi Manchester United'daki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Portekizli hoca Ruben Amorim, Benfica için en güçlü aday konumunda.

Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre Mourinho’nun sözleşmesinde yer alan özel bir madde, önümüzdeki yaz döneminde takımdan tazminatsız ayrılmasına olanak tanıyor.

KÖTÜ GİDİŞAT KOLTUĞUNU SALLADI

Benfica'nın son olarak Portekiz Kupası yarı finalinde Braga'ya 3-1 yenilerek elenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Portekiz Ligi'nde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet 6 beraberlik alan Mourinho, henüz namağlup olsa da liderle arasında oluşan 10 puanlık farka engel olamadı.