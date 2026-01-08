SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Benfica'da Mourinho depremi! Ünlü hocanın yerine Ruben Amorim geliyor

Portekiz Premier Ligi'nde kötü günler geçiren Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho'nun koltuğu ciddi anlamda sallanıyor. Son olarak Portekiz kupasında Braga'ya yenilerek elenen Benfica'da yöntim radikal bir karara alarak yolları ayırmak üzere çalışıyor.

Benfica'da Mourinho depremi! Ünlü hocanın yerine Ruben Amorim geliyor
Burak Kavuncu

Teknik direktör Jose Mourinho Portekiz'de de aradığı huzuru bulamadı. Portekiz Ligi'nde henüz mağlubiyet yüzü görmese de aldığı beraberlikle liderlikten oldukça uzaklaşan Benfica'da yönetim yolları ayırmak için hazırlık yapıyor.

İNGİLİZLER DUYURDU!

Benfica da Mourinho depremi! Ünlü hocanın yerine Ruben Amorim geliyor 1

TalkSport'un haberine göre; İngiliz devi Manchester United'daki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Portekizli hoca Ruben Amorim, Benfica için en güçlü aday konumunda.

Benfica da Mourinho depremi! Ünlü hocanın yerine Ruben Amorim geliyor 2

Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre Mourinho’nun sözleşmesinde yer alan özel bir madde, önümüzdeki yaz döneminde takımdan tazminatsız ayrılmasına olanak tanıyor.

KÖTÜ GİDİŞAT KOLTUĞUNU SALLADI

Benfica da Mourinho depremi! Ünlü hocanın yerine Ruben Amorim geliyor 3

Benfica'nın son olarak Portekiz Kupası yarı finalinde Braga'ya 3-1 yenilerek elenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Portekiz Ligi'nde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet 6 beraberlik alan Mourinho, henüz namağlup olsa da liderle arasında oluşan 10 puanlık farka engel olamadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli Moussa Kone'yi kadrosuna kattıFatih Karagümrük, Fildişi Sahilli Moussa Kone'yi kadrosuna kattı
Nuri Şahin'den flaş itiraf! ''Fatih Terim bana telefon açtı ve...'' Nuri Şahin'den flaş itiraf! ''Fatih Terim bana telefon açtı ve...''
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Portekiz son dakika benfica
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.