Galatasaray puan kaybeder kaybetmez Fenerbahçe'den paylaşım!

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Konyaspor karşısında yaşadığı beklenmedik puan kaybı sonrası en yakın takipçisi Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.

Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacakları maç öncesi taraftarlarına mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımında "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM: