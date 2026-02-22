Galatasaray puan kaybeder kaybetmez Fenerbahçe'den paylaşım!

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Konyaspor karşısında yaşadığı beklenmedik puan kaybı sonrası en yakın takipçisi Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.
Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacakları maç öncesi taraftarlarına mesaj gönderdi.
Fenerbahçe'nin paylaşımında "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadeleri yer aldı.
Pazartesi günü Kadıköy’de omuz omuzayız!#İnanFenerbahçe pic.twitter.com/96zbS1b9Ly— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 21, 2026
