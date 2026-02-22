SPOR

Galatasaray puan kaybeder kaybetmez Fenerbahçe'den paylaşım!

Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Konyaspor karşısında yaşadığı beklenmedik puan kaybı sonrası en yakın takipçisi Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.

Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacakları maç öncesi taraftarlarına mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımında "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

