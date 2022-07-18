"Benim Bisikletim" fotoğraf yarışmasında 70 kişiye ödül verildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen "Benim Bisikletim" başlıklı fotoğraf yarışmasında, 70 kişi ödül almaya hak kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, sosyal medyada "benimbisikletim" etiketiyle düzenlenen yarışma sonucunda 70 kişiye "Başkanlık Özel Ödülü", "Fair Play Ödülü" ve "Jüri Özel Ödülü" verildiği ve hediye olarak da milli takım forması hediye edildiği aktarıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da ödüle layık görülen yarışmacılara gönderdiği teşekkür mektubunda, "Bisiklet ailesi olarak çekmiş olduğunuz bu güzel fotoğraflar için sizleri tebrik eder ve teşekkürlerimizi sunarım. Başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

