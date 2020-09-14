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‘Benim Gözümden’ Resim ve Fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Benim Gözümden” temalı resim ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı “Benim Objektifimden” temalı fotoğraf yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.İlkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı “Benim Gözümden” resim yarışmasına Süleymanpaşa merkezindeki okullardan 500’ün üzerinde eser gönderildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Benim Gözümden” temalı resim ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı “Benim Objektifimden” temalı fotoğraf yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.
İlkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı “Benim Gözümden” resim yarışmasına Süleymanpaşa merkezindeki okullardan 500’ün üzerinde eser gönderildi. Benim Gözümden Vatan Türkiye, Benim Gözümden Bayrak, Benim Gözümden Cami ve Ezan ile Benim Gözümden Asker kategorilerinde düzenlenen yarışmada; her kategoride en iyi üç eser seçici kurul tarafından belirlendi.
Fotoğraf dalında 10 eser ödüle layık görüldü
Aynı kategorilerin geçerli olduğu ve ortaokul öğrencilerinin katılımına açık olan “Benim Objektifimden” fotoğraf yarışmasında da dereceye girenler jüri tarafından belirlenerek ödül alan eserler açıklandı. Buna göre dört kategoride 10 öğrenci ödül almaya hak kazanmış oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılması planlanan ödül töreni, Korona virüsü salgını nedeniyle gerçekleştirilememişti. Tören, salgın tedbirlerine uygun olarak 11 Eylül Cuma günü Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi’nde düzenlenerek dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kazananlara ödülleri törenle takdim edildi
Resim yarışmasında dereceye giren eser sahibi öğrencilere, her kategoride birincilere bisiklet ve çeyrek altın, ikincilere bisiklet ve gram altın ile üçüncülere bisiklet olmak üzere ödülleri verilirken, fotoğraf yarışmasında ödül kazanan öğrencilere ise birincilere yarım altın, ikincilere çeyrek altın ve üçüncülere gram altın takdim edildi. Ödül töreni, dereceye giren tüm öğrenciler, veliler ve seçici kurul üyelerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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