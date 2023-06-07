YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. "Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ile Gaziantep'te 864 çocuk ve gence ulaştı

"Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ile Gaziantep'te 864 çocuk ve gence ulaştı

07.06.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilay ve TÜMOSAN işbirliğinde hayata geçirilen "Benim Kulübüm Yeşilay Tırı", deprem bölgesindeki çocuklara destek olmaya devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Albayrak Konteyner Kenti'ne konuşlandırılan tırda, psikososyal destek kapsamında çocuklara müzik eşliğinde oyunlar oynatıldı.

Konteyner kentteki Çocuk Etkinlik Merkezi'nde ise kitap boyama faaliyeti gerçekleştirildi, ayrıca çeşitli spor branşlarında gençler için turnuvalar düzenlendi.

Nisandan bu yana deprem bölgesinde yolculuğunu sürdüren tır, şimdiye kadar 1361 kilometre katetti.

Hatay ve Gaziantep'te 168 aktivite gerçekleştirilen tırda, 864 çocuk ve gence psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Albayrak Konteyner Kenti şantiye şefi Adil Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkhan'da 2 farklı noktada konteynerler kurduklarını söyledi.

Birinci noktada 216, diğerinde ise 336 olmak üzere 552 konteyneri depremzedeler için hazır ettiklerini belirten Yurtseven, şöyle konuştu:

"Konteyner kentimizde ayrıca sosyal donatı binalarımız var. Özellikle çocuk alanlarında daha iyi bir etkinlik yapabilmek için merkezimiz bulunuyor. Burada yemekhanemiz, idari ofis yapılabilecek bir binamız var. Konteynerlerde iç banyosu, tuvaleti ayrılmış bir yatak odası bölümü var. Bununla birlikte Albayrak Holding olarak bu konteynerlerde kalan aileler için çeşitli mobilya eşyalarını bağışladık. Bu şekilde insanlar yaşamını sürdürmeye devam ediyor."

Yurtseven, "Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" etkinlikleriyle çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını belirtti.

Yeşilay Kaynak Geliştirme ve Paydaş Yönetimi Direktörü Onur Pulat da 103 yıllık geçmişi bulunan Yeşilayın, tütün, kumar ve alkol başta olmak üzere tüm bağımlılıklarla mücadele faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Deprem sonrası çocuklar ve gençler için bölgede olduklarına işaret eden Pulat, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta çok ciddi bir deprem yaşadık ve bu felaketten etkilendik. Herkes gibi biz de ilk günden itibaren özellikle acil durum ihtiyaçlarının giderilmesi adına destekte bulunduk. İkinci aşamada özellikle en büyük sorun sosyal destek süreci. 'Yeşilay olarak biz ne yapabiliriz?' diye düşünmüştük ve Benim Kulübüm Yeşilay Tırı projesini yeniden tasarladık. Tasarlama sürecinde psikologlar, pedagoglarımız, eğitmenlerimiz yer aldı. Bu çalışmadaki maksadımız, özellikle depremden etkilenen çocukların ve ergenlerin kaygılarını, travmalarını azaltmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaşadığı bu olumsuz sürece uyumunu artırmak."

Pulat, yaptıkları anketle de yüzde 95 ile çocukların bu projeden memnun olduğunu belirlediklerini anlattı.

"Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" 11 Haziran'a kadar Hatay'da olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da uyuşturucu ile mücadele bir şüpheli tutuklandıHatay’da uyuşturucu ile mücadele bir şüpheli tutuklandı
MHP’li belediye meclis üyesi Akçöltekin, kalp krizi geçirdiMHP’li belediye meclis üyesi Akçöltekin, kalp krizi geçirdi
Sağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyorSağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay çocuk albayrak etkinlik

Hatay Namaz Vakitleri 7 Haziran Çarşamba

İmsak
03:29
Sabah
05:11
Öğle
12:39
İkindi
16:28
Akşam
19:57
Yatsı
21:32

Hatay Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Çarşamba

Zeytin eczanesi
Altinozu
Anıl uçucu eczanesi
Antakya-defne
Bizim eczanesi
Antakya-defne
Organik eczanesi
Antakya-defne
Sümerler eczanesi
Antakya-defne
Onur eczanesi
Arsuz
Şifa eczanesi
Belen
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 2 ölü, 5 yaralı...

Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 2 ölü, 5 yaralı...

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.