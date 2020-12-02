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Benli, 112 Personeli’ nin 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’ nı Telsiz Anonsu İle Kutladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.12.2020 21:13 | Son Güncelleme

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, telsizden anonsla sağlık çalışanlarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlayarak, gayretleri ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.
Vatandaşların her durumda kendilerine ulaşabileceğini, acil durumlarda 112’nin aranması gerektiğini ifade eden Benli, daha sonra telsizle ambulanslarda görev yapan sağlık çalışanlarına seslendi. Benli; "Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz. 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftanızı canı gönülden kutluyorum. Hepinizi ayrı ayrı bulunduğunuz yerlerde araçlarınızın içerisinde görmek, ziyaret etmek isterdim, ancak içinde bulunduğumuz şartlar bunu mümkün kılmıyor. Gayretleriniz için size teşekkür ediyorum. Emekleriniz sayesinde, bizler sevdiğimize, yakınımıza, arkadaşlarımıza, tanımadığımız insanlara şifa sağlayabiliyoruz. Gayretleriniz için hepinizden Allah razı olsun. Tekerinize taş değdirmesin." dedi.

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