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Benli: "Alınan tedbirler meyvesini vermeye başladı"

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.12.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, alınan tedbirlerin meyvesini vermeye başladığını söyledi.Benli açıklamasında; "Pandemi yönetimi, dalgalı havada okyanusta gemi dümeninde durmak gibidir.

Benli: "Alınan tedbirler meyvesini vermeye başladı"

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, alınan tedbirlerin meyvesini vermeye başladığını söyledi.
Benli açıklamasında; "Pandemi yönetimi, dalgalı havada okyanusta gemi dümeninde durmak gibidir. Alınan kararın etkisi, bir hafta sonra vaka sayılarında, 2. haftada hastanelerde ve 3. haftada yoğun bakımlarda görülmektedir. Ancak fırtına olursa bir anda gemi su alabilmekte (hastane, yoğun bakımlar bir anda dolmakta) ve o su 1 ay yoğun çalışma ile boşaltılmaktadır. Filyasyon ise dalganın hangi taraftan ve ne kadar şiddetli geldiğini önceden haber vermektedir. Filyasyondaki temaslı bilgisinin doğru verilmemesi ise dalganın büyüklüğünün görülmesinin engellenmesidir. Hastaların ilaçlarını kullanmaması ise denize düşen kişinin atılan can simidini tutmamasıdır. Gemi su almadan durgun limana demir atabilmek gemideki herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi ve alınan kararlara tam riayeti ile olur" ifadelerini kullandı.

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