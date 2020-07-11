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Benli: "İkramları mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım"

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.07.2020 08:45 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "İkramları mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım" dedi.İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Benli: "İkramları mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım"

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "İkramları mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım" dedi.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Benli, "Kazanımları kaybetmemenin yolu önlemlere uymaktır. İkramları yapacaksak mesafeye uyarak, mümkünse açık havada yapalım. Çünkü yerken veya içerken maske açılıyor. İş yerlerinde, molalarda, çay vs. içerken sosyal mesafe kalmıyor. Bize bir şey olmaz düşüncesinden çıkmamız gerekiyor. Zira büyüklerimize çok şey oluyor. Rahatlamayalım lütfen. Yeni normal dediğimiz bu değil. Karşılaştığımız herkesi Kovid taşıyormuş gibi düşünelim. Virüsü gezdiren, yayan biziz. Yeni karar almak yerine alınan kurallara uymak daha önemli" ifadelerini kullandı.

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Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
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