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Bennu Yıldırımlar'dan o fotoğrafa ilk yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, Murat Cemcir'in bol eleştiri aldığı Cannes Film Festivali'nin en çok konuşulan karesiyle ilgili sessizliğini bozdu

Bennu Yıldırımlar'dan o fotoğrafa ilk yorum!

Ahlat Ağacı filmiyle Cannes'a giden Murat Cemcir, Nuri Bilge Ceylan, Hazar Ergüçlü, Bennu Yıldırımlar ve Doğu Demirkol, kırmızı halıya aile pozu verdi.

Bennu Yıldırımlar ile Murat Cemcir'in yan yana verdiği pozda Cemcir'in koluyla Yıldırımlar'ı geri itmesi magazin gündemine büyük etki yaratarak birçok kişi tarafından da eleştirilmişti.

BENNU YILDIRIMLAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Bennu Yıldırımlar, çok konuşulan fotoğrafa Twitter'da paylaşılan bir video ve mesajı retweet ederek yanıt verdi:

"Bu sitede linç kültürü çok sevildiği için muhtemelen bu video hiç önemsenmeyecek, lakin burada dursun istiyorum. Saliselik birkaç fotoğraf karesi üzerinden varılan kanılar çoğu zaman yanlıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Bennu Yıldırımlar Murat Cemcir

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