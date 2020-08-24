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Bentderesi dolmuş durakları yenileniyor

ANKARA HABERLERİ  | 24.08.2020 09:18 | Son Güncelleme

Her gün binlerce vatandaşın kullandığı, Ulus Bentderesi dolmuş durakları, Altındağ Belediye Başkanı Doç.

Her gün binlerce vatandaşın kullandığı, Ulus Bentderesi dolmuş durakları, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, baştan aşağı yenileniyor.
Bentderesi dolmuş durakları yenileniyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla yepyeni bir görünüme kavuşacak olan alan, vatandaşlardan ve minibüsçü esnafından tam not aldı. Başkan Asım Balcı, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ve esnafla birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Görüntü kirliliğine son
Ankara’nın orta yerinde, başkente hiç yakışmayan kötü görüntüye son verdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:
“Bentderesi dolmuş durakları alanı, her gün binlerce Ankaralı hemşehrimizin kullandığı, yüzlerce dolmuşun giriş çıkış yaptığı, yüzlerce kişinin çalıştığı, çok aktif ve çok da yoğun kullanılan bir alan. Ankara’nın pek çok semtine dolmuşlar buradan kalkıyor. Böyle olmasına rağmen, buraya başkente hiç yakışmayacak derecede karışık, bakımsız ve kötü bir görüntü hakimdi. Minibüsçü kardeşlerimizle el ele verdik, bu kötü görüntüyü ortadan kaldırıyoruz. Kaldırımları düzenliyoruz, asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz, durakları yeniliyoruz, oturma ve bekleme yerlerini baştan aşağı yepyeni bir görünüme kavuşturuyoruz. Bölge, vatandaşlarımız için de, çalışanlar için de eskisinden çok daha temiz ve çok daha düzenli oldu.”

Tam not aldı
Bölgede yapılan çalışmaları yerinde incelediğini söyleyen Başkan Balcı, “Yaptığımız incelemede, vatandaşlarımızın ve minibüsçü esnaf kardeşlerimizin yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu gördük. Halkımıza fikirlerini sorduk. Herkesin yüzü gülüyordu. Çalışmalardan çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Bu da bizi çok mutlu etti” dedi.
Başkan Balcı yenilenmiş Bentderesi dolmuş durakları alanının, Başkentimize hayırlı olmasını diledi.

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