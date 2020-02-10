YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler

Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler

YALOVA HABERLERİ  | 10.02.2020 12:01 | Son Güncelleme

Yalova’da benzin istasyonunun arka tarafında sahte içki imalathanesi ortaya çıktı.Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir benzin istasyonuna operasyon yaptı.

Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler

Yalova’da benzin istasyonunun arka tarafında sahte içki imalathanesi ortaya çıktı.
Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir benzin istasyonuna operasyon yaptı. Aramada benzin istasyonunun arka tarafındaki bir noktada oluşturulan sahte içki imalathanesi tespit edildi. Yapılan aramada ayrıca 14 litre sahte şarap, 48 adet sahte bira ile şişeler ve aparatlar ele geçirildi. Olayla alakalı 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Yenipazar’da müdürler toplandı

Yenipazar’da müdürler toplandı

Yalova Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:22
İkindi
16:10
Akşam
18:37
Yatsı
19:57

Yalova Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Ebru Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Esra Gül Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Çiftlikköy Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zimmetine para geçirip ortadan kaybolmuştu

Zimmetine para geçirip ortadan kaybolmuştu

Kar altında havuz keyfi

Kar altında havuz keyfi

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Yalova’da yarıyıl tatili başladı

Yalova’da yarıyıl tatili başladı

Yalova’da “torbacı” operasyonu

Yalova’da “torbacı” operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.