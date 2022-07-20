Bera Holding, 3 şirketi ile İSO İkinci 500 listesinde

İSTANBUL (AA) - Bera Holding, İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 sıralamasına, Konya Kağıt San. ve Tic. AŞ, Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. AŞ ve Kompen PVC Yapı ve İnş. Malzemeleri San. ve Tic. AŞ şirketleri ile girme başarısı gösterdi.

Holding açıklamasına göre, İSO, "İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" araştırmasını kamuoyu ile paylaştı.

Konya Sanayi Odası'na bağlı 15 şirketin yer aldığı listede, önceki yıllarda olduğu gibi Bera Holding, 3 şirketi ile yer alma başarısı gösterdi. İSO İkinci 500 sıralamasında, Bera Holding şirketlerinden Konya Kağıt San. ve Tic. AŞ 135, Muratlı Karton AŞ 237, Kompen PVC AŞ 445'inci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Grup şirketlerinin başarılarıyla ilgili Bera Holding tarafından yapılan açıklamada, "Şirketlerimizin bu başarısı bizleri gururlandırdı. Holding ve iştiraklerimiz olarak, 2022 ve önümüzdeki yıllarda da çıtayı yükselterek ülke ekonomisine ve sanayi üretimine katma değer üretmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

33 yıllık bilgi birikimine sahip ve kağıt ambalaj sektörünün öncüsü konumunda bulunan Konya Kağıt San. ve Tic. AŞ'nin kurulduğu 1998 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı İSO İlk 500 ve İkinci 500 sıralamasında hiç ara vermeden 24 yıldır yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Listede yer alan Konya Sanayi Odası'na bağlı 15 şirket içerisinde 815 milyon 276 bin 184 TL. satış ile 3. sırada yer alan Konya Kağıt San. ve Tic. AŞ, yüksek performansını sürdürülebilir kılarak önemli bir başarıya imza atmaktadır. Şirketimizin satış cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 242 artışla 461,69 milyon TL olarak gerçekleşirken, dönem karı ise 143 milyon 226 bin 94 TL. olmuştur.

Hatırlanacağı üzere, 2021 yılı dünya ve ülkemiz ticaretinde pandeminin de etkisiyle korumacılık ve yavaşlamanın, tedarik zincirlerine katılımını zorlaştırdığı bir yıl olmuştur. Tüm olumsuzluklara rağmen grup şirketimiz Konya Kağıt AŞ, sürekli değer oluşturarak yerelde Konya'mız, genel ölçekte ise Türkiye ekonomisi için katma değer üretmeye devam etmiştir. 33 yıldır yatırım ve istihdamdan ödün vermeyen Konya Kağıt San. ve Tic. AŞ, tüm yurt içi ve yurt dışı taahhütlerini yerine getirerek planlanmış yatırım ve revizyon projelerine devam ederek ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir."

- Muratlı Karton, Tekirdağ Sanayi Odası'nın listedeki tek temsilcisi

Holding tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 listesinde üretimden satışlar (net) genel sıralamasında 237'nci sırada olan ve tek başına listede yer alarak bağlı bulunduğu Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil etme başarısını gösteren grup şirketlerimizden Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. AŞ'nin 2021 yılı üretimden satışlar (net) tutarı 759 milyon 63 bin 314 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye pazarında, kuşeli karton üreticilerinden birisi olan ve sektöründe 25 yıllık tecrübeye sahip Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. AŞ'nin üretimi olan kuşeli karton, ambalaj sektörünün vazgeçilmez ham maddelerinden birisidir. Türkiye'nin öncü kuşeli karton üreticilerinden olan şirketimiz, önümüzdeki dönemde İSO 500 listesinde daha da yukarı tırmanmak üzere hedeflerini büyütme amacındadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin profil, ısıcam ve doğrama üreten ilk entegre tesisine sahip olan Kompen PVC Yapı ve İnş. Malzemeleri San. ve Tic. AŞ de 509 milyon 299 bin 606 TL net satış ile İSO ikinci 500 listesinde 445'inci sırada yerini aldı.

Kompen AŞ'nin başarısıyla ilgili olarak Bera Holding tarafından yapılan açıklamada, "2003 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük ilk 1000 sanayii kuruluşu arasına girmiş olan grup şirketimiz Kompen PVC Yapı ve İnş. Malzemeleri San. ve Tic. AŞ, bu başarısını istikrarlı şekilde sürdürmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Şirketimizin yıllık 2 bin ton kapasite ile başlatmış olduğu PVC Profil üretimi kısa süre içinde 30 bin tona ulaşmıştır. Yıllık 750 bin mtül PVC doğrama üretimi gerçekleştiren şirketimizin ısıcam üretimi ise yıllık 100 bin metrekaredir. Kompen AŞ, yüzde 100 yerli sermaye ve 700'e yakın bayisi ile ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanında, 30'u aşkın ülkeye ihracat yaparak emin adımlarla büyümeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

