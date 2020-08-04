Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu, ortakların katılımıyla 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi.

29 temmuz 2020 tarihinde Bera Otel’de saat 10:00’da ortakların katılımıyla gerçekleştirilen olağan genel kurul üç saat sürdü. Genel kurula doğrudan katılamayan ortaklar için MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) e-Genel Kurul web sayfası üzerinden canlı yayın yapıldı. Pandemi nedeniyle gelemeyen, yurt dışında bulunan diğer ortaklar mevcut canlı yayın üzerinden toplantıya katılarak oy kullandı. Açılışın ardından yoklama yapılarak toplantı Divan Başkanlığı oluşturuldu. Genel Kurul Başkanlığını Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun yaparken, divan tutanak yazımı ise Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Kaya tarafından gerçekleştirildi. Bakanlık temsilcisinin de hazır bulunduğu Divan Yönetimi’nde yönetim kurulunu temsilen Başkan Yardımcısı Mustafa Ulvi Bezirci de hazır bulundu.

"Fiziki hisse senedi sahibi ortaklarımız mutlaka hisse senetlerini kaydileştirmelidir"

Açılış konuşmasını yapan Ali Rıza Alaboyun, genel kurulun başta hazır bulunan ortaklar olmak üzere, tüm hissedarlar, çalışanlar, holding ve ülke için hayırlara vesile olması temennisiyle sözlerine başladı. 2019 yılındaki gelişmelere değinen Alaboyun, Aralık ayında yürürlüğe giren 7194 sayılı yeni düzenlemeye atıfta bulunarak, “7194 sayılı yasa ile tüm ortaklarımızın ortaklık statüsü kanuni bir zemine kavuşarak devlet güvencesine alınmıştır. Yurtdışında bulunan ve fiziki hisse senetlerini kaydileştirmeyen ortaklarımıza buradan SPK’nın ilgili kanunu gereği çağrıda bulunuyorum. Bu ortaklarımızın en kısa sürede borsaya kotasyonlarını tamamlamalarını ve hisselerini kaydileştirmelerini öneriyorum. Bera Holding olarak SPK’ya başvurarak Haziran 2020 tarihinde yüzde yüz sermaye artırışına gitmiş bulunuyoruz. Bu sermaye artışı neticesinde de fiziki hisse senedi sahibi ortaklarımızın herhangi bir hak kaybına uğramaması ve rüçhan hakkının kullanılabilmesi için fiziki hisse senetlerini merkezi kayıt kuruluşuna mutlaka kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Yurt dışındaki ortaklarımızı bu durumdan haberdar etmek üzere yurt dışı TV kanallarında, yurt dışı baskısı yapan gazetelerde ve holding web sayfamızda ayrıntılı açıklama yapılmıştır” dedi.