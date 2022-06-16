YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bera Holding'den yaklaşık 4 bin çalışanına ek ücret artışı

Bera Holding'den yaklaşık 4 bin çalışanına ek ücret artışı

16.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bera Holding'den yaklaşık 4 bin çalışanına ek ücret artışı

İSTANBUL (AA) - Bera Holding, bünyesinde bulunan toplam 4 bine yakın çalışanına yüzde 20+1.000 lira ek zam kararı aldığını duyurdu.

Bera Holding'tan yapılan açıklamada, salgının tetiklemiş olduğu ve akabinde Ukrayna-Rusya savaşı ile daha da belirginleşen olumsuz küresel etkiler ışığında, ülke olarak ekonomik tehditlerin hakim olduğu zor bir dönemden geçildiği belirtildi.

Çalışanların bu ve benzeri belirsizlik ortamlarında iş güvencesinin sağlanması ve ailelerinin benzer olumsuzluklardan asgari şekilde etkilenmesinin odak alanları olduğu vurgulanan açıklamada, böylesine büyük global ve ulusal olumsuzluklara karşın, fedakar şekilde holdingi ve ülkeyi büyütmeye devam eden çalışanların ücretlerini 6 aylık kısa bir sürenin ardından yeniden gözden geçirme gerekliliğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, holding bünyesinde maaş zamlarının yıllık olarak belirlendiği, buna mukabil ara dönemlerde zam uygulamasının yapılmadığı aktarıldı.

2022 yılı başında yapılan yüzde 50'lik anlamlı artışa rağmen, çalışanların maruz kaldığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sonrasında yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımıza yüzde 20+1.000 TL ilave ücret artışı kararı alınmıştır. Özellikle alt ücret bandında yer alan çalışanlarımızı merkezime aldık. Yapmış olduğumuz bu düzenleme ile düşük bantta yer alan arkadaşlarımızda yüzde 43 gibi değerli bir artış oranına ulaşılmıştır. Yeni düzenleme Ocak 2022'ye kıyasla toplamda yüzde 83'e varan bir artışa da işaret etmektedir. Bera Holding olarak son yıllarda elde etmiş olduğumuz istikrarlı finansal başarılarımızın çalışanlarımız ile paylaşılması, önceliklerimiz arasındadır. Hedefimiz böylesine zorlu ekonomik koşullarda çalışanlarımızın refah düzeyini artırarak birlikte yeni başarı hikayelerine imza atmak olacaktır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FIVB Voleybol Milletler LigiFIVB Voleybol Milletler Ligi
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı
Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldıÜsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Ayla Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.