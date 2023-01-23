Berat Efe Parlar annesi öldü mü, hastalığı neydi? Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?

Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar'dan acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Dilek Parlar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu üzücü haber ile birlikte Berat Efe Parlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşındadır, filmleri neler? İşte hakkında tüm merak edilenler...

BERAT EFE PARLAR ANNESİ ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

İftarlık Gazoz filminde canlandırdığı Adem rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar annesini kaybetti.

Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, 'Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir' ifadelerini kullandı.

Dilek Parlar uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını Film setinde öğrendiğini söylemişti:

"İftarlık Gazoz filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım... Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok."

BERAT EFE PARLAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Berat Efe Parlar 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 3.5 yaşında çeşitli reklam Film ve katalog çekimleriyle başlayan Parlar, 11 yaşındayken İftarlık Gazoz filminde Cem Yılmaz ile başrolü paylaştı.

Geniş Aile dizisinde Cevahir'in oğlu Cücü'yü canlandıran Parlar, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde ise Kemal karakterine hayat verdi. Berat Efe, Melekler Korusun, İşler Güçler, Kardeş Payı, Böyle Bitmesin, Harem, Arka Sokaklar dizilerinin yanı sıra, Sır adlı televizyon filminde de yer aldı.

Afacanlar: İş Başa Düştü, Bücür, Bizim Köyün Şarkısı filmi kadrosunda bulundu.

