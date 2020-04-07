YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.04.2020 21:36 | Son Güncelleme

Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

TEKİRDAĞ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde, evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Ebeveynleriyle camiye gidemeyen çocuklar da evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak minik ellerini semaya açtı.

Tekirdağ'da yaşayan Neriman Gönül, AA muhabirine, kandil gecesinde camide toplu ibadet yapamamanın İslam alemi açısından üzüntü verici olduğunu söyledi.

Kandil gecesini evlerinde Kur'an ve dua okuyarak geçirdiklerini anlatan Gönül, "Bu hastalıktan ülkemizin ve dünyanın kurtulması için dua ettik. İnşallah hastalar çabuk iyileşir ve hayat kısa zamanda normale döner." dedi.

Yurdanur Yastın da tüm vatandaşların kandilini kutladı.

Koronavirüsün özellikle yaşlılar için çok riskli olduğunu, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ve toplu alanlarda bulunmadıklarını dile getiren Yastın, kandil gecesi hastaların sağlığına kavuşması, hastalığın bir an önce sona ermesi, dünyanın içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtulması için dua ettiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Rekoru 50 yıldır kırılamadı Rekoru 50 yıldır kırılamadı
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
1/
Anahtar Kelimeler:
Cami dua Kandil Kırklareli Tekirdağ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Çocuk doktoru görevine başladı

Çocuk doktoru görevine başladı

Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı

Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:36
Öğle
13:17
İkindi
16:55
Akşam
19:48
Yatsı
21:11

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Büyük Eczanesi
Cerkezkoy
Demir Eczanesi
Corlu
Eda Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
Esen Eczanesi
Kapakli
Hayat Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı

Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı

Belediye personeline Korona virüs eğitimi

Belediye personeline Korona virüs eğitimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.