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Berat Özdemir ilk antremanına çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.01.2021 16:44 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamlarken, takımın yeni transferi Berat Özdemir’de ilk antrenmanına çıktı.

Berat Özdemir ilk antremanına çıktı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kadroda yer alan tüm oyuncular katıldı. Bordo-mavililerin Gençlerbirliği’nden transfer ettiği Berat Özdemir de yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmayla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, saat 16:45’te THY’ye ait özel bir uçakla Trabzon’dan Antalya’ya giderek müsabaka öncesi kampa girecek.

KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Trabzonspor’un 22 kişilik Antalyaspor kafilesinde takımla bugün antrenmana çıkan Berat Özdemir yer almadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor maç kafilesine şu isimlere yer verdi:

"Uğurcan Çakır, Erce, Arda, Hosseini, Edgar le, Vıtor Hugo, Hüseyin Türkmen, Pereira, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı , Nwakaeme, Sefa Kınalı, Ekuban, Djaniny, Afobe."

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