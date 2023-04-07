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Berber cinayetinin sebebi "laf atma" çıktı

07.04.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan berberin "Bana mı laf attın?" tartışması yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

Berber cinayetinin sebebi "laf atma" çıktı

Sırrıpaşa Mahallesi’nde 5 Nisan’da meydana gelen olayda berber Rüstem Duman (45), iş yerinin önünde iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri Rüstem Duman’a tabanca ile defalarca ateş etti. Hastaneye kaldırılan Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olaya ilişkin L.Ç., Y.A. ve F.G. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve F.G. serbest bırakılırken, L.Ç. tutuklandı.

Tarafların birbirini tanımadığı, olaydan 3 gün önce L.Ç.’nin kız arkadaşıyla görüntülü konuşarak yürüdüğü esnada Rüstem Duman’ın dükkanının önünden geçtiği, Duman’ın ise "Bana mı baktın?", "Bana mı laf attın?" dediği ve taraflar arasında bu sebeple kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi. 5 Nisan’da yeniden karşılaşan tarafların arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rüstem Duman’ın öldürüldüğü bildirildi.

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