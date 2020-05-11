Berber, kuaför ve güzellik merkezleri hizmete başladı

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün ilk müşterilerini randevu sistemine göre kabul etmeye başladı.

Kentte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre vatandaşları kabul eden iş yerleri; eldiven, maske, siperlik maske ve ateş ölçer ile hizmet veriyor. Vatandaşları randevulu sisteme göre kabul eden berber, kuaför ve güzellik merkezleri, müşterilerin ateş ölçümünü gerçekleştirdikten sonra içeri alarak hizmet veriyor. Kentte güzellik merkezi hizmeti veren uzman estetisyen Gözde Sarıışık, 21 Mart tarihinden bu yana üyelere hizmet sağlayamadıklarını ve bugün itibariyle müşterileri kabul etmeye başladıklarını söyledi.

“Yarı kapasite ile hizmet sağlamaktayız”

Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek eldiven ve maskeyle çalıştıklarını ifade eden Sarıışık, “Korona nedeniyle kapalıydık. 11 Mayıs’tan itibaren üyelerimize kapılarımızı açtık. Şu an hizmetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu noktada belirli kurallara uymamız gerektiğini tekrardan altını çizerek belirtiyoruz. Uymamız gereken kurallar eldiven ve maske ile gelinmesidir. İş yerimize gelen müşterilerimizi kapıda dezenfekten ile karşılıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı bekletmeden işlemlerimizi yapıyoruz. Yarı kapasite ile hizmet sağlamaktayız. Gelen üyelerimiz arasına belirli saatler bırakıyoruz. Önemli olan gelen vatandaşlarımızın sağlığıdır. Randevu sistemine uyarak müşterilerimize hizmet vermekteyiz” dedi.

Berber Cezmi Seven ise dezenfekte işlemlerinin ardından iş yerini açtıklarını belirterek, “Kurallara uyarak işimize başladık. Korona virüs nedeniyle iki aydır iş yerimiz kapalıydı. Bugünü bekliyorduk. Müşterilerimizi randevu sistemine göre alıyoruz. Kurallara harfiyen uyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Berberlerden Mikail Çekil de, yeni müşteri almaya başladıklarını kaydederek, “Müşterilerimizi randevu sistemi ile içeri alarak tıraş ediyoruz. Havlularımız, peştamallarımız, eldivenlerimiz tek kullanımlık ürünler. Ateş ölçer ve diğer kurallara uymaya çalışıyoruz” diye konuştu.