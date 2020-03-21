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Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçisi süreyle kapatılması kararı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 21.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de zabıta ekipleri, kararı esnafa tebliğ etti

Kırıkkale'de zabıta ekipleri, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağına ilişkin esnafa tebligatta bulundu.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Arslan ve ekibi, kent merkezindeki ilgili iş yerlerine tebligatı ulaştırdı.

Kuaför Mehmet Tırpan, gazetecilere, hijyen konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ancak sıkıntıların olabileceğini söyledi.

Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasının iyi olduğunu dile getiren Tırpan, müşteriyle yakın mesafede çalıştıkları için risk altında bulunduklarını ifade etti.

Kuaför Seyfi Duman da esnaf için de sağlık anlamında gerekenin yapılması gerektiğini belirterek, "Bütün esnafımızın kandili mübarek olsun. Yapacak bir şey yok. Önce sağlık, sonra hizmet." dedi.

Kuaför İsa Pelince ise "Sağlığımız için çok iyi oldu. İş yerlerinin geçici olarak kapatılması haberini yeni aldık." diye konuştu.

Bu arada, kapatılma kararının ardından kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştuğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs tedbirleri kırıkkale tebligat

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